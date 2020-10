Buongiorno dalla Borsa 20 ottobre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione negativa per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre l’1,44%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 11.634,35 punti. Tokyo porta a casa un calo dello 0,44%, con chiusura a 23.567 punti. Ribasso per Shenzhen, in flessione dello 0,82%, termina le contrattazioni a 13.421,2 punti.

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,4%; pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,22%; sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,4%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime, che riporta una flessione di -1,57%. Rosso per Tenaris, che sta segnando un calo dell’1,76%.

Nel Regno Unito domani i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio. Giovedì è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti. Venerdì, nel Regno Unito, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.