Buongiorno dalla Borsa 20 marzo 2020

(Teleborsa) – Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 20.087,19 punti; sulla parità l’indice cinese (-0,1%).

Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. In evidenza Francoforte, che mostra un forte incremento del 6,10%; vola Londra, con una marcata risalita del 4,88%; svetta Parigi che segna un importante progresso del 5,68%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore viaggi e intrattenimento, con un +7,67% sul precedente. Ottima performance per Autogrill, che scambia in rialzo del 10,02%.

Si attende martedì dall’Unione Europea la diffusione del PMI manifatturiero e del PMI composito. Si attende martedì dal Giappone e dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero.