Buongiorno dalla Borsa 20 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,38%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul Nasdaq 100, che chiude la giornata a 7.503,68 punti. In moderato rialzo il Nikkei 225 (+0,24%); depresso l’indice cinese (-3,15%).

La Borsa di Milano è in netta decrescita, pesa lo stacco di cedole per circa il 2%. Piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,58%; piatta Londra, che tiene la parità; resta vicino alla parità Parigi (-0,15%).

Il settore assicurativo, con il suo -3,94%, si attesta come peggiore del mercato. Sottotono UnipolSai, che passa di mano con un calo del 5,57%.

Distribuito il dato sul PIL del Giappone, pari a 0,5%. Mercoledì è in programma il dato sui Prezzi al Consumo del Regno Unito.

Sempre mercoledì, in Giappone, saranno pubblicati gli Ordini macchinari core. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre mercoledì.