Buongiorno dalla Borsa 20 luglio 2021

(Teleborsa) – Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,09%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul Nasdaq 100, che chiude la giornata a 14.549,09 punti. Ribasso per Tokyo, in flessione dello 0,96%, termina le contrattazioni a 27.388,2 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un +0,14% e archivia gli scambi a 14.992,9 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,77%; si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,93%; Parigi avanza dello 0,91%.

Si distingue a Piazza Affari il settore materie prime ed esibisce un +2,02% sul precedente. Brillante rialzo per Ratti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,32%.

Domani nel pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Si attende sempre dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto giovedì. Nel Regno Unito venerdì i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.