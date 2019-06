Buongiorno dalla Borsa 20 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 26.504 punti; al contrario, lieve aumento per il Nasdaq 100, che si porta a 7.667,74 punti. In frazionale progresso il Nikkei 225 (+0,6%), come l’indice cinese (1,38%).

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,19%; piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,53%; seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,67%.

In buona evidenza a Milano il comparto materie prime, con un +1,17% sul precedente. Apprezzabile rialzo per Tenaris, in guadagno dell’1,22% sui valori precedenti.

È previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero. Stamattina è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio del Regno Unito. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio del PhillyFed.