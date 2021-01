Buongiorno dalla Borsa 20 gennaio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,38%; sulla stessa linea, giornata brillante per il Nasdaq 100, che termina a 12.996,54 punti.

Tokyo porta a casa un calo dello 0,38%, con chiusura a 28.523,3 punti. Affonda sul mercato Shenzhen, che esibisce un -1,74% e chiude la seduta a 15.004 punti.

Piazza Affari progredisce senza grande slancio, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione. Trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia; incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.

In buona evidenza a Milano il comparto automotive, con un +1,21% sul precedente. Seduta decisamente positiva per Landi Renzo, che tratta in rialzo del 2,97%.

Pubblicati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 0,6%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PhillyFed. Stamattina, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.