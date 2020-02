Buongiorno dalla Borsa 20 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 29.348,03 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dello 0,92% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Leggermente positivo il Nikkei 225 (+0,34%); poco sotto la parità l’indice cinese (-0,63%).

Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,17%; poco mosso Londra, che mostra un +0,11%; andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,09%.

Il settore materie prime, con il suo -1,07%, si attesta come peggiore del mercato. Si muove verso il basso Tenaris, con una flessione dell’1,40%.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e del PhillyFed. Sempre stamattina, nel Regno Unito, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio. È previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio del PMI manifatturiero.