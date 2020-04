Buongiorno dalla Borsa 20 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, chiude in deciso rialzo il Dow Jones (+2,99%), che raggiunge i 24.242,49 punti; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dello 0,85%. Ribasso per Tokyo, in flessione dell’1,15%, termina le contrattazioni a 19.669,1 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,55%, archiviando la sessione a 10.528 punti.

Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,41%; piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,04%; senza slancio Parigi, che negozia con un +0,17%.

Apprezzabile rialzo (+2,29%) a Milano per il comparto sanitario. Rialzo per Diasorin, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,05%.

È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Si attende dalla Germania la diffusione dell’Indice ZEW, previsto sempre domani.

Mercoledì, nel Regno Unito, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.