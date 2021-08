Buongiorno dalla Borsa 20 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 34.894,12 punti; al contrario, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 14.933,94 punti.

Ribasso per Tokyo, in flessione dello 0,98%, termina le contrattazioni a 27.013,3 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,23% e chiude a 14.487,4 punti. Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,13%; sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato +0,13%; poco mosso Parigi, che mostra un -0,03%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto vendite al dettaglio, che riporta una flessione di -0,64%. Aggressivo avvitamento per Netweek, che tratta in perdita del 3,72% sui valori precedenti.

Nel Regno Unito, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a -2,5%. È previsto martedì dalla Germania l’annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale.