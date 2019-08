Buongiorno dalla Borsa 20 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 26.135,79 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa il Nasdaq 100, che termina gli scambi a 7.719,32 punti. In moderato rialzo il Nikkei 225 (+0,55%), come l’indice cinese (2,96%).

Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità; trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

Il settore bancario, con il suo -0,78%, si attesta come peggiore del mercato. Seduta in ribasso per BPER, che mostra un decremento dell’1,70%.

È previsto giovedì dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero. Domani nel pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. In Giappone giovedì i mercati sono in attesa del PMI manifatturiero.