Buongiorno dalla Borsa 2 settembre 2020

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dello 0,76%; sulla stessa linea, chiude in corsa il Nasdaq 100, che termina gli scambi a 12.292,86 punti.

Tokyo riporta un guadagno dello 0,47%, terminando a 23.247,2 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,66% e chiude a 13.849,7 punti.

Marginale aumento della Borsa di Milano, mentre il resto dell’Europa è all’insegna del toro. Ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell’1,14%; si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dell’1,49%; Parigi avanza dell’1,09%.

In luce sul listino milanese il comparto beni industriali, con un +2,38% sul precedente. Ottima performance per Atlantia, che scambia in rialzo del 7,61%.

Pubblicate le Vendite al Dettaglio della Germania, pari a -0,9%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia degli Occupati ADP, che delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa del PMI composito dell’Unione Europea, in previsione domani.