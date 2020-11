Buongiorno dalla Borsa 2 novembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 26.501,6 punti, con uno scarto percentuale dello 0,59%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 11.052,95 punti.

Tokyo lievita dell’1,39% e archivia la seduta a 23.295,5 punti. Giornata da dimenticare per Shenzhen, che riporta un -2,09% e termina gli scambi a 13.236,6 punti.

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,47%; pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,03%; piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,44%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto beni industriali con un calo di -0,72%. Si muove in profondo rosso Tesmec, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,86% sui valori precedenti.

Pubblicato il PMI manifatturiero del Giappone, pari a 48,7 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’ISM manifatturiero, che del PMI manifatturiero. Ancora stamattina, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sul PMI manifatturiero.