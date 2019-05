Buongiorno dalla Borsa 2 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,61%; sulla stessa linea, depressa nel finale il Nasdaq 100, che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.751,85 punti. Sotto la parità il Nikkei 225, che mostra un calo dello 0,22%; in frazionale progresso l’indice cinese (+0,54%).

Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,42%; pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,49%.

Il settore materie prime, con il suo -6,18%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso scomposto per Tenaris, che esibisce una perdita secca del 6,22% sui valori precedenti.

In Germania, annunciate le vendite al Dettaglio, pari a -0,2%. Stamattina è in programma il dato sul PMI manifatturiero dell’Unione Europea. Si attende sempre dall’Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani. È previsto ancora domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio della Variazione occupati.