Buongiorno dalla Borsa 2 aprile 2019

(Teleborsa) – Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell’1,27% sul Dow Jones; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dell’1,35%. Pressoché invariato il Nikkei 225 (-0,02%); su di giri l’indice cinese (+3,64%).

Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell’1,35%; guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,29%; trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

In buona evidenza a Milano il comparto beni per la casa, con un +0,76% sul precedente. Balza in avanti Moncler, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell’1,20%.

Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli. Domani nel pomeriggio è in programma il dato sull’ISM non manifatturiero ancora degli Stati Uniti.