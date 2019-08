Buongiorno dalla Borsa 2 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell’1,05% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il Nasdaq 100, che ha perso lo 0,61%, chiudendo a 7.801,15 punti. In netto peggioramento il Nikkei 225 (-2,11%), come l’indice cinese (-0,63%).

Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. In caduta libera Francoforte, che affonda del 2,22%; seduta drammatica per Londra, che crolla dell’1,57%; pesante Parigi, che segna una discesa di ben -2,25 punti percentuali.

Il settore tecnologia, con il suo -4,47%, si attesta come peggiore del mercato. A picco STMicroelectronics, che presenta un pessimo -4,66%.

Si attende stamattina dall’Unione Europea e dall’Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio. Sempre stamattina è in programma il dato sulla Produzione industriale sempre dell’Italia. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan, previsto sempre questo pomeriggio.