Buongiorno dalla Borsa 19 ottobre 2020

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,39% a 28.606,31 punti; al contrario, cede alle vendite il Nasdaq 100, che chiude a 11.852,17 punti. Tokyo lievita dell’1,11% e archivia la seduta a 23.671,1 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,68% e archivia la seduta a 13.532,7 punti.

Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. Buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,73%; piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,62%; ben impostata Parigi, che mostra un incremento dell’1,00%.

Apprezzabile rialzo (+1,77%) a Milano per il comparto telecomunicazioni. Protagonista Telecom Italia, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 3,12%.

In Cina, il valore del PIL è 2,7%. Mercoledì, nel Regno Unito l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Sempre mercoledì è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Giovedì, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.