Buongiorno dalla Borsa 19 maggio 2020

(Teleborsa) – Sessione euforica per Wall Street, con il Dow Jones che mostra in chiusura un balzo del 3,85%; sulla stessa linea, in forte aumento il Nasdaq 100, che con il suo +1,96% termina a quota 9.331,93 punti. Tokyo lievita dell’1,49% e archivia la seduta a 20.433,4 punti. Shenzhen porta a casa un calo dello 0,40%, con chiusura a 10.921,1 punti.

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1%; composta Londra, che cresce di un modesto +0,61%; piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,43%.

Si distingue a Piazza Affari il settore bancario ed esibisce un +1,95% sul precedente. Protagonista Unicredit, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 2,52%.

Pubblicati in Regno Unito il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, pari a 856.500 unità, e il dato sul Tasso di Disoccupazione, che si attesta su 3,9%. Stamattina, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice ZEW. Domani, in Unione Europea, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.