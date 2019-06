Buongiorno dalla Borsa 19 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 26.465,54 punti; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 guadagna l’1,45% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 7.635,4 punti. In netto miglioramento il Nikkei 225 (+1,72%), come l’indice cinese (0,27%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; Londra è stabile, riportando un misero +0,11%; senza slancio Parigi, che negozia con un +0,12%.

In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia, con un +1,45% sul precedente.Seduta decisamente positiva per STMicroelectronics, che tratta in rialzo del 2,17%.

Si attende dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto stamattina. Negli Stati Uniti ancora questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Si attende dal Regno Unito la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto domani. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed, previsto ancora domani nel pomeriggio.