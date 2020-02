Buongiorno dalla Borsa 19 febbraio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,56%; al contrario, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 9.629,8 punti, sui livelli della vigilia. Sale il Nikkei 225 (+0,89%), come l’indice cinese (0,58%).

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,41%; giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,57%; piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,37%.

Apprezzabile rialzo (+2,09%) a Milano per il comparto tecnologia. Brillante rialzo per It Way, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,84%.

In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core, pari a -12,5%. È previsto stamattina sia dal Regno Unito che dalla Francia l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione, previsto questo pomeriggio.