Buongiorno dalla Borsa 19 agosto 2021

(Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell’1,08% sul Dow Jones; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 ha perso lo 0,97%, terminando la seduta a 14.857,92 punti.

Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dell’1,10%, archiviando la giornata a 27.281,2 punti. Shenzhen lievita dello 0,72% e archivia la seduta a 14.454,1 punti.

Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Francoforte scende dell’1,34%; in apnea Londra, che arretra dell’1,92%; sensibili perdite per Parigi, in calo dell’1,85%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto automotive, che riporta una flessione di -2,20%. Aggressivo avvitamento per Stellantis, che tratta in perdita del 2,40% sui valori precedenti.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende dal Regno Unito la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto domani. In Germania martedì i mercati sono in attesa del PIL.