Buongiorno dalla Borsa 18 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 27.110,8 punti; al contrario, lieve aumento per il Nasdaq 100, che si porta a 7.888,79 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nikkei 225 (-0,18%); pesante l’indice cinese (-1,97%).

Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Poco mosso Francoforte, che mostra un -0,1%; sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato +0,09%; discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,21%.

Si distingue a Piazza Affari il settore tecnologia ed esibisce un +0,90% sul precedente. Scambia in profit STMicroelectronics, che lievita dell’1,12%.

Si attende stamattina dall’Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Si attende dal Regno Unito la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto domani.