Buongiorno dalla Borsa 18 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 27.025,88 punti; al contrario, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.942,14 punti. Pressoché invariato il Nikkei 225 (+0,18%), come l’indice cinese (0,03%).

Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; tentenna Londra, che cede lo 0,29%; piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,43%.

Apprezzabile rialzo (+0,57%) a Milano per il comparto utility. Si muove in avanti Seri Industrial, che sta portando a casa un modesto +0,88%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicati in Cina il dato sulle Vendite al Dettaglio, pari a 7,8%, e il dato sulla Produzione industriale, che si attesta su 5,8%. In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa delle Partite correnti Zona Euro. Lunedì, in Germania, saranno pubblicati i Prezzi alla Produzione.