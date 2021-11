Buongiorno dalla Borsa 18 novembre 2021

(Teleborsa) – Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,58% sul Dow Jones; al contrario, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 16.308,07 punti, sui livelli della vigilia.

Tokyo mostra un frazionale ribasso dello 0,30% e archivia la seduta a 29.598,7 punti. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,67% e chiude a 14.711,2 punti.Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,15%; giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,32%; poco mosso Parigi, che mostra un +0,07%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -1,01%. Seduta in ribasso per ENI, che mostra un decremento dell’1,56%.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PhillyFed. Domani, nel Regno Unito l’agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.