Buongiorno dalla Borsa 18 novembre 2020

(Teleborsa) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,56%; sulla stessa linea, depressa nel finale il Nasdaq 100, che chiude sotto i livelli della vigilia a 11.977,49 punti. Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dell’1,10%, archiviando la giornata a 25.728,1 punti. Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dello 0,85% e chiude a 13.732,5 punti.

Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei. Giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,22%; tentenna Londra, che cede lo 0,45%; piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,43%.

Apprezzabile rialzo (+1,82%) a Milano per il comparto chimico. Ottima performance per Aquafil, che scambia in rialzo del 2,97%.

Pubblicati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 0,7%. Stamattina, in Unione Europea, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sul PhillyFed.