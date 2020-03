Buongiorno dalla Borsa 18 marzo 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno del 5,20% sul Dow Jones; sulla stessa linea, in forte aumento il Nasdaq 100, che con il suo +6,46% termina a quota 7.473,95 punti. In forte calo il Nikkei 225 (-1,68%), come l’indice cinese (-0,49%).

Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso del 4,05%; in caduta libera Londra, che affonda del 3,74%; sessione nera per Parigi, che lascia sul tappeto una perdita del 2,76%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto automotive, che riporta una flessione di -2,75%. Aggressivo avvitamento per Landi Renzo, che tratta in perdita del 2,50% sui valori precedenti.

Si attende stamattina dall’Unione Europea e dal Giappone la diffusione dei Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa del PhillyFed sempre degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio.