Buongiorno dalla Borsa 18 maggio 2021

(Teleborsa) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.327,79 punti; al contrario, in lieve calo il Nasdaq 100, che archivia la giornata sotto la parità a 13.312,91 punti. Ottima performance per Tokyo (+2,09%), che archivia la giornata a 28.406,8 punti.

Brilla Shenzhen, in aumento dell’1,74%, chiude a 14.456,5 punti.

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. In luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,74%; bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,68%; si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,53%.

In buona evidenza a Milano il comparto sanitario, con un +1,07% sul precedente. Brillante rialzo per Amplifon, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,68%.

Pubblicati in Regno Unito il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, pari a -15.100 unità, e il dato sul Tasso di Disoccupazione, che si attesta su 4,8%. I mercati sono in attesa del PIL dell’Unione Europea, in previsione stamattina. Domani, sempre in Unione Europea, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.