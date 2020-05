Buongiorno dalla Borsa 18 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 9.152,64 punti. Tokyo conclude in progresso dello 0,48%, archiviando la sessione a 20.133,7 punti. Non si allontana dalla parità Shenzhen, che mostra un deludente +0,03%, archiviando la seduta a 10.964,9 punti.

Marginale aumento della Borsa di Milano, mentre il resto dell’Europa è all’insegna del toro. Effervescente Francoforte, con un progresso del 2,36%; in primo piano Londra, che mostra un forte aumento del 2,35%; incandescente Parigi, che vanta un incisivo incremento del 2,12%.

In luce sul listino milanese il comparto tecnologia, con un +3,06% sul precedente. Protagonista It Way, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 4,31%. Pubblicato il PIL del Giappone, pari a -0,9%.

È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del Tasso di Disoccupazione.

Sempre domani è in programma il dato sull’Indice ZEW della Germania.