Buongiorno dalla Borsa 18 luglio 2019

(Teleborsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,42%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il Nasdaq 100, che ha perso lo 0,48%, chiudendo a 7.888,76 punti. In forte calo il Nikkei 225 (-1,97%); guadagni frazionali per l’indice cinese (+0,2%).

Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Seduta negativa per Francoforte, che mostra una perdita dello 0,94%; fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,45%; deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto petrolio con un calo di -0,73%. Seduta in ribasso per Saras, che mostra un decremento dell’1,71%.

Nel Regno Unito stamattina i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio del PhillyFed. È previsto domani dal Giappone l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Sempre domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.