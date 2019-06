Buongiorno dalla Borsa 18 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 26.112,53 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 7.526,52 punti. Variazioni negative per il Nikkei 225 (-0,72%), come l’indice cinese (-0,33%).

Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; senza slancio Londra, che negozia con un +0,16%; incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Il settore tecnologia, con il suo -1,53%, si attesta come peggiore del mercato. Rosso per STMicroelectronics, che sta segnando un calo dell’1,92%.

È previsto stamattina sia dall’Unione Europea che dal Regno Unito l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Stamattina, in Germania, sarà pubblicato il dato sull’Indice ZEW. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio.