Buongiorno dalla Borsa 18 febbraio 2019

(Teleborsa) – Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell’1,74% sul Dow Jones; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 7.055,18 punti. Balza in alto il Nikkei 225 (+1,82%); variazioni negative per l’indice cinese (-1,15%).

Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari. Piatta Francoforte, che tiene la parità; ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore telecomunicazioni, con un +1,63% sul precedente. Scambia in profit Telecom Italia, che lievita dell’1,87%.

Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del Tasso di Disoccupazione. Ancora domani, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice ZEW. Ancora in Germania giovedì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.