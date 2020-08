Buongiorno dalla Borsa 18 agosto 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,31%; al contrario, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dell’1,11% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.

Tokyo segna un mediocre calo dello 0,20%, terminando gli scambi a 23.051,1 punti. Ottima performance per Shenzhen (+1,88%), che archivia la giornata a 13.742,2 punti.

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Scivola Francoforte, con un netto svantaggio dello 0,74%; piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,64%; giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,59%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto materie prime con un calo di -1,26%. Sottotono Tenaris, che passa di mano con un calo dell’1,36%.

Si attende domani dall’Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo. Sempre domani, in Giappone, saranno pubblicati gli Ordini macchinari core. Sempre domani nel pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti.