Buongiorno dalla Borsa 17 giugno 2020

(Teleborsa) – Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il Dow Jones, che mette a segno un guadagno del 2,04%; sulla stessa linea, chiude in corsa il Nasdaq 100, che termina gli scambi a 9.949,37 punti. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,56%, terminando gli scambi a 22.455,8 punti.

Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,85%), archiviando le contrattazioni a 11.399 punti.

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,24%; seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,36%; ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore telecomunicazioni, con un +1,54% sul precedente. Rialzo per Telecom Italia, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,49%.

Pubblicati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 0,5%. In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.

Ancora questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PhillyFed.