Buongiorno dalla Borsa 17 dicembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 30.154,54 punti; al contrario, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 12.668,16 punti. Chiude sulla parità Tokyo, che propone sul finale un +0,18% e archivia gli scambi a 26.806,7 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dell’1,01% e chiude a 13.889,9 punti.

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,85%; giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,32%; piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,41%.

In luce sul listino milanese il comparto vendite al dettaglio, con un +1,06% sul precedente. Prepotente rialzo per Unieuro, che mostra una salita bruciante del 3,60% sui valori precedenti.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PhillyFed. È previsto sempre stamattina dall’Unione Europea l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Domani, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice IFO.