Buongiorno dalla Borsa 17 dicembre 2019

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,36%; sulla stessa linea, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 8.570,33 punti. Guadagni frazionali per il Nikkei 225 (+0,47%), come l’indice cinese (1,54%).

Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,30%; senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piatta Parigi, che tiene la parità.

Buona la performance a Milano del comparto petrolio, che riporta un +0,34% sul precedente. Moderatamente al rialzo la prestazione di Snam, che scambia con una variazione percentuale dello 0,75%.

Si attende stamattina dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sulla Produzione industriale degli Stati Uniti. È previsto domani dalla Germania l’annuncio dell’Indice IFO.