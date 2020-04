Buongiorno dalla Borsa 17 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 23.537,68 punti; al contrario, balzo del Nasdaq 100, che archivia la giornata a 8.757,83 punti. Ottima performance per Tokyo (+3,15%), che archivia la giornata a 19.897,3 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,51%, archiviando la sessione a 10.470,8 punti.

Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente, che mostrano buoni guadagni. Acquisti a piene mani su Francoforte, che vanta un incremento del 2,75%; incandescente Londra, che vanta un incisivo incremento del 2,66%; effervescente Parigi, con un progresso del 2,62%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore beni per la casa, con un +4,36% sul precedente. Brillante rialzo per Moncler, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,78%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sull’Indice servizi in Giappone, pari a -0,5%, e il dato sulla Produzione industriale in Cina, pari a -1,1%. È previsto stamattina dall’Unione Europea l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile.