Buongiorno dalla Borsa 17 aprile 2019

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,26%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 7.654,73 punti. In moderato rialzo il Nikkei 225 (+0,25%), come l’indice cinese (2,33%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,05%; sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,27%; Parigi è stabile, riportando un misero +0,01%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore automotive, con un +1,18% sul precedente. Grande giornata per Fiat Chrysler, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,52%.

In Cina, pubblicato il PIL, pari a 1,4%. Si attende stamattina dall’Unione Europea, dall’Italia e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo.