Buongiorno dalla Borsa 17 agosto 2021

(Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,31%; al contrario, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 15.140,77 punti, sui livelli della vigilia.

Tokyo porta a casa un calo dello 0,36%, con chiusura a 27.424,5 punti. Giornata da dimenticare per Shenzhen, che riporta un -2,33% e termina gli scambi a 14.350,6 punti.

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,46%; pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,24%; discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,49%.

Il settore beni per la casa, con il suo -1,17%, si attesta come peggiore del mercato. Si muove in profondo rosso Ivs Group, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,57% sui valori precedenti.

Pubblicati in Regno Unito il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, pari a -7.800 unità, e il dato sul Tasso di Disoccupazione, che si attesta su 4,7%. Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicato il PIL. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Produzione industriale.