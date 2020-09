Buongiorno dalla Borsa 16 settembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 27.995,6 punti; al contrario, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dell’1,43%. Giornata fiacca per Tokyo, che porta a casa un modesto +0,09%, terminando le negoziazioni a 23.475,5 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dello 0,93% e chiude a 13.143,5 punti.

Piazza Affari non si sposta dai valori della sessione precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,05%; giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,37%; andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,02%.

In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto media con un calo di -2,35%. In forte ribasso Rai Way, che mostra un disastroso -6,09%.

Annunciati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 0,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e delle Vendite al Dettaglio. Domani, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.