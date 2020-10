Buongiorno dalla Borsa 16 ottobre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 28.494,2 punti; al contrario, il Nasdaq 100 ha perso lo 0,72%, terminando la seduta a 11.898,57 punti. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,41%, terminando gli scambi a 23.410,6 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,48% e archivia la seduta a 13.624,9 punti.

Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,37%; sostenuta Londra, con un discreto guadagno dell’1,24%; buona performance per Parigi, che cresce dell’1,32%.

Apprezzabile rialzo (+1,60%) a Milano per il comparto beni per la casa. Seduta decisamente positiva per Moncler, che tratta in rialzo del 2,49%.

Si attende stamattina dall’Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. In Unione Europea ancora stamattina i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.