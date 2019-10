Buongiorno dalla Borsa 16 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street termina la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 27.024,8 punti; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 guadagna l’1,28% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 7.942,85 punti. In rialzo il Nikkei 225 (+1,2%); in discesa l’indice cinese (-1,17%).

Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Poco mosso Francoforte, che mostra un -0,04%; sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,21%; sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,16%.

Il settore vendite al dettaglio, con il suo -1,09%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su MARR, che tratta con una perdita dell’1,84%.

È previsto stamattina dall’Italia l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale. Si attende stamattina dall’Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo.