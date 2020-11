Buongiorno dalla Borsa 16 novembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell’1,37%, a 29.479,81 punti; sulla stessa linea, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 11.937,84 punti. Ottima performance per Tokyo (+2,05%), che archivia la giornata a 25.906,9 punti. Shenzhen lievita dello 0,70% e archivia la seduta a 13.850,8 punti.

Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Denaro su Francoforte, che registra un rialzo dello 0,76%; guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,68%; bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,98%.

Si distingue a Piazza Affari il settore materie prime ed esibisce un +2,18% sul precedente. Prepotente rialzo per Tenaris, che mostra una salita bruciante del 2,17% sui valori precedenti.

In Giappone, il valore del PIL è 5%. Si attende stamattina dall’Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio.