Buongiorno dalla Borsa 16 marzo 2021

(Teleborsa) – Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,53%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dell’1,12%. Tokyo allunga timidamente il passo dello 0,52% e chiude a 29.921,1 punti. Affonda sul mercato Shenzhen, che esibisce un -2,71% e chiude la seduta a 13.520,1 punti.

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,37%; piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,46%; guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,21%.

Buona la performance a Milano del comparto viaggi e intrattenimento, che riporta un +0,96% sul precedente. Balza in avanti Autogrill, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell’1,54%.

Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Francia, pari a 0,6%. Si attende stamattina dall’Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. Si attende dalla Germania la diffusione dell’Indice ZEW, previsto sempre stamattina.