Buongiorno dalla Borsa 16 luglio 2021

(Teleborsa) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.987,02 punti; al contrario, chiude in retromarcia il Nasdaq 100, che scivola a 14.794,69 punti. Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dello 0,98%, archiviando la giornata a 28.003,1 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dello 0,75% e chiude a 15.169,3 punti.

Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela. Sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato +0,16%; si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,29%; Parigi avanza dello 0,28%.

In buona evidenza a Milano il comparto viaggi e intrattenimento, con un +0,96% sul precedente. Avanza FNM, che guadagna bene, con una variazione dell’1,43%.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan e delle Vendite al Dettaglio.

In Unione Europea sempre stamattina i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.