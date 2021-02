Buongiorno dalla Borsa 16 febbraio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 31.458,4 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 13.807,7 punti. Tokyo amplia la performance positiva dell’1,28% e chiude a 30.467,8 punti. Ottima performance per Shenzhen (+2,12%), che archivia la giornata a 15.962,3 punti.

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; composta Londra, che cresce di un modesto +0,4%; senza slancio Parigi, che negozia con un +0,16%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore petrolio, con un +0,83% sul precedente. Effervescente Saras, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,68%.

Distribuito il dato sul Tasso di Disoccupazione della Francia, pari a 8%. Stamattina saranno diffusi il dato sull’Indice ZEW dalla Germania, e il dato sul PIL dall’Unione Europea. Domani è in programma il dato sui Prezzi al Consumo del Regno Unito.