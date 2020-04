Buongiorno dalla Borsa 16 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – A picco Wall Street in chiusura di seduta, con il Dow Jones che accusa un ribasso dell’1,86%; sulla stessa linea, perde terreno il Nasdaq 100, che si ferma a 8.591,96 punti, ritracciando dell’1,15%. Ribasso per Tokyo, in flessione dell’1,33%, termina le contrattazioni a 19.290,2 punti. Shenzhen mostra un frazionale ribasso dello 0,56% e archivia la seduta a 10.417,4 punti.

Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,69%; Londra avanza dello 0,36%; resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,60%.

Si distingue a Piazza Affari il settore tecnologia ed esibisce un +3,06% sul precedente. Rialzo per STMicroelectronics, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,43%.

In Germania, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 1,4%. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell’Unione Europea, in previsione stamattina. Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa del PhillyFed. È previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio dei Prezzi al Consumo.