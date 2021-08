Buongiorno dalla Borsa 16 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 35.515,38 punti; al contrario, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 15.136,68 punti.

Affonda sul mercato Tokyo, che esibisce un -1,62% e chiude la seduta a 27.523,2 punti. Shenzhen segna un mediocre calo dello 0,69%, terminando gli scambi a 14.799 punti.Piazza Affari è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione. Deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; sotto pressione Londra, con un forte ribasso dello 0,72%; calo deciso per Parigi, che segna un -0,79%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto vendite al dettaglio, che riporta una flessione di -1,65%. Ribasso per Unieuro, che presenta una flessione dell’1,99%.

Pubblicato il PIL del Giappone, pari a 0,3%. È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del Tasso di Disoccupazione. Ancora domani, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sul PIL.