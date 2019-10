Buongiorno dalla Borsa 15 ottobre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 26.787,36 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il Nasdaq 100, che chiude la giornata a 7.842,33 punti. In netto miglioramento il Nikkei 225 (+1,87%), come l’indice cinese (1,24%).

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,61%; performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,39%; sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dello 0,80%.

In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia, con un +1,32% sul precedente. Rialzo marcato per Reply, che tratta in utile dell’1,80% sui valori precedenti.

In Francia annunciati i Prezzi al Consumo pari a 0,9%. In Cina, lo stesso dato si attesta su 3%. Stamattina l’agenda della Germania prevede la pubblicazione dell’Indice ZEW, e si attende dal Regno Unito l’annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.