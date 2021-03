Buongiorno dalla Borsa 15 marzo 2021

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,90%, a 32.778,64 punti; al contrario, giornata negativa per il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 12.937,29 punti, in calo dello 0,89%. Non si allontana dalla parità Tokyo, che mostra un deludente +0,17%, archiviando la seduta a 29.767 punti. Shenzhen riporta un guadagno dello 0,22%, terminando a 13.897 punti.

La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni. Sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,45%; piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,55%; guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,64%.

In luce sul listino milanese il comparto automotive, con un +2,21% sul precedente. Grande giornata per Immsi, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,37%.

Distribuito il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -4,5%. È previsto domani sia dalla Francia che dall’Italia l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Sempre domani è in programma il dato sull’Indice ZEW della Germania.