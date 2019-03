Buongiorno dalla Borsa 15 marzo 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 25.709,94 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 7.243,01 punti. Positivo il Nikkei 225 (+0,77%); in forte calo l’indice cinese (-1,82%).

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto; resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,32%; trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore viaggi e intrattenimento, con un +1,54% sul precedente. Seduta positiva per Gamenet, che avanza bene dell’1,90%.

Si attende stamattina dall’Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. Sempre stamattina, in Unione Europea, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti ancora questo pomeriggio i mercati sono in attesa della Produzione industriale.