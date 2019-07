Buongiorno dalla Borsa 15 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,90% sul Dow Jones; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,59%, portandosi a 7.943,24 punti. In moderato rialzo il Nikkei 225 (+0,2%), come l’indice cinese (0,66%).

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,79%; trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia; sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,51%.

Si distingue a Piazza Affari il settore viaggi e intrattenimento ed esibisce un +1,39% sul precedente. Rialzo per Juventus, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,22%.

Annunciato il PIL della Cina, pari a 1,6%. È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. I mercati sono in attesa dell’Indice ZEW della Germania, in previsione ancora domani.